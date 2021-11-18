Вашингтон, , 00:50 — REGNUM «Печальным зрелищем» стал прошедший 15 ноября в Кабуле парад радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с военной техникой, брошенной армией США в Афганистане. Об этом говорится в заявлении бывшего американского президента Дональда Трампа, распространенном 17 ноября его пресс-службой.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет об оборудовании на сумму около $85 млрд. Трамп в очередной раз констатировал, что вывод американских войск из Афганистана превратился в сильнейший позор для США.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа Дональд Трамп не исключил, что армия Соединенных Штатов может вернуться на афганскую территорию в будущем, поскольку из-за действий администрации президента Джо Байдена вывод войск был «осуществлен поспешно».

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