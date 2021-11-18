Нью-Йорк, США, , 00:44 — REGNUM Гуманитарную помощь отправит в ближайшее время в Афганистан Россия. Об этом 17 ноября заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

Постпред РФ назвал первоочередной задачей оказание Афганистану гуманитарной помощи и приветствовал оперативные действия ООН в данном направлении. Также Небензя отметил, что Россия готова внести свой вклад в общее дело и направит в Афганистан медикаменты, товары первой необходимости и продовольствие.

Небензя уточнил, что приход к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не приблизило афганцев к стабилизации обстановки в стране и к созданию мирного государства, свободного от наркоторговли и организованной преступности. Наоборот, к проблемам, которые в Афганистане не решались десятилетиями, добавились новые, связанные с отсутствием международного признания.

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