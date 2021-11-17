Нью-Йорк, США, 18 ноября, 2021, 00:44 — ИА Регнум. Гуманитарную помощь отправит в ближайшее время в Афганистан Россия. Об этом 17 ноября заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Постпред РФ назвал первоочередной задачей оказание Афганистану гуманитарной помощи и приветствовал оперативные действия ООН в данном направлении. Также Небензя отметил, что Россия готова внести свой вклад в общее дело и направит в Афганистан медикаменты, товары первой необходимости и продовольствие.

Небензя уточнил, что приход к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не приблизил афганцев к стабилизации обстановки в стране и к созданию мирного государства, свободного от наркоторговли и организованной преступности. Наоборот, к проблемам, которые в Афганистане не решались десятилетиями, добавились новые, связанные с отсутствием международного признания.