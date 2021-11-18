Москва, 18 ноября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Мэрия Москвы заняла второе место среди государственных структур на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards в номинации «Стартап-экосистема». Об этом 18 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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В этой номинации награждают организации, которые воплотили в жизнь наиболее успешные проекты поддержки стартапов. Лауреаты были объявлены на 25-м Всемирном конгрессе информационных технологий WCIT. Первое место досталось Малайзийской корпорации цифровой экономики (MDEC).

«Даже самым прорывным проектам и идеям на первых порах нужны условия для роста. В Москве для инноваторов создана целая экосистема. Она включает технопарки со всей необходимой инфраструктурой, образовательные и акселерационные программы, отраслевые конкурсы, уникальную в мировой практике программу пилотного тестирования инноваций. Полученный приз — результат слаженной работы специалистов городских учреждений и профессионального сообщества», — сказала Сергунина.