Приштина, , 01:15 — REGNUM До окончания выборов в Сербии весной 2022 года не нужно ожидать никаких прорывов в диалоге Белграда и Приштины. Такое мнение высказал косовский аналитик Дукаджин Горани 17 ноября.

Сербия и Косово Bože pravde

По словам Горани, пока встречи делегаций Белграда и Приштины в Брюсселе проходят только для того, чтобы сохранилась динамика переговорного процесса.

«Обе стороны, вместе с Брюсселем, стараются поддерживать рутину. Я считаю, что ничего важного не произойдет до весны следующего года, до марта или апреля, а по всей видимости и позже, пока не пройдут выборы в Сербии, которые станут решающими по многим вопросам», — заявил Горани порталу «Косово онлайн».

Напомним, что в Брюсселе 16 ноября прошли переговоры делегаций Белграда и Приштины с посредниками ЕС, но прямые переговоры двух сторон так и не состоялись.