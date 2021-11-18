Бамако, , 00:19 — REGNUM Около 150 официальных лиц Мали, в том числе исполняющий обязанности премьер-министра Чогель Кокалла Маига, были внесены в санкционный список Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом 17 ноября сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на соответствующий документ.

Флаг Мали Rgaudin

Отмечается, что под санкциями оказались почти все члены малийского правительства. Вместе с тем исполняющий обязанности президента Мали Ассими Гоита не попал в указанный перечень.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября власти Мали объявили персоной нон грата и заявили о выдворении из страны специального представителя ЭКОВАС Хамида Боли за «действия, несовместимыми с его статусом».

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