Белград, , 01:10 — REGNUM Спикер парламента Сербии Ивица Дачич встретился 17 ноября в Белграде с участниками делегации России, которая приехала в сербскую столицу на церемонию открытия бюста Александра Невского, установленного рядом с храмом Александра Невского.

Ивица Дачич (в центре) Srbija.gov.rs

По словам Дачича, уровень сотрудничества Сербии с российскими регионами не соответствует возможностям обеих сторон, и поэтому сотрудничество нужно усилить, говорится в сообщении пресс-службы парламента Сербии.

Глава российской делегации, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов со своей стороны отметил, что в недавно подписанном соглашении о сотрудничестве Санкт-Петербурга и Белграда был оговорен весь ряд культурных и деловых мероприятий, которые будут реализованы.

Напомним, что бюст Александра Невского был установлен перед храмом в Белграде по случаю 800-летия рождения русского военачальника и святого Русской и Сербской православной церкви.