Нью-Йорк, США, 17 ноября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Crazy Frog, интернет-персонаж, возглавивший чарты в середине 00-х годов, собирается вернуться в следующем месяце. Об этом сообщает портал NME.

(сс) Alexas_Fotos Лягушка

Персонаж, напоминающий антропоморфную лягушку, вернется на YouTube 10 декабря. Ранее Сrazy Frog на своей официальной странице в Инстаграмме написал: «Кое-что готовится». Как сообщает BBC, предстоящий новый трек Crazy Frog будет вдохновлен тенденциями социальной сети TikTok.

https://www.instagram.com/p/CT9K8FLMGGe/

Сrazy Frog, который также известен по прозвищу «Раздражающая штука» (с англ. «The Annoying Thing»), был продан компанией по производству рингтонов Jamba! еще в 2005 году, до того, как в мае того же года он обошел в британском чарте самих Coldplay, заняв первое место. Crazy Frog взял в качестве основной мелодии фрагмент из хита исполнителя Axel F «Beverly Hills Cop» занял первое место в Британии, опередив «Speed Of Sound» Криса Мартина и Ко, который был первым синглом с третьего альбома группы «X&Y». Coldplay дебютировали под вторым номером, пропустив интернет-героя в лидеры.

Официальное видео для сингла Crazy Frog «Axel F» было загружено на потоковую платформу в июне 2009 года. С тех пор он набрал 3,1 миллиарда просмотров и является 19-м по популярности клипом в истории YouTube.