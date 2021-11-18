Белград, , 00:25 — REGNUM Политику Сербии должны вести ее представители, избранные народом, а не иностранные послы. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в видеообращении, опубликованном 17 ноября на его странице в «Инстаграме».

Александр Вучич Predsednik.rs

По словам Вучича, это должна быть независимая и свободолюбивая политика.

«Чтобы о судьбе страны принимали решения не послы иностранных государств или олигархи, а избранные представители», — говорится в ролике, опубликованном на странице «avucic».

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич особо гордится тем, что его страна ведет многовекторную политику и при этом не участвует ни в одном военном блоке.