Вашингтон, 17 ноября, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Поклонникам Forza Horizon 5 объяснили, по какой причине гоночный симулятор знает их настоящие имена. Об этом 17 ноября сообщает портал Screen Rant.

Скриншот из игры Forza Horizon 5 Forza Horizon 5

Некоторые геймеры сообщили в сети, что были шокированы, когда увидели на экране свои настоящие имена при первом запуске игры. Они задались вопросом, каким образом Forza Horizon 5 получает персональную информацию. В итоге выяснилось, что игра берёт соответствующие данные из учетной записи Xbox Live. Издание отметило, что было бы неплохо, если бы гоночный симулятор каким-то образом сообщал об этом геймерам.

Напомним, релиз Forza Horizon 5 состоялся 5 ноября 2021 года. Разработкой игры занимается британская компания Playground Games, в качестве издателя выступила Xbox Game Studios.