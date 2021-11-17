Милан, Италия, , 23:35 — REGNUM 29-летний центральный полузащитник «Интера» и сборной Хорватии по футболу Марцело Брозович может покинуть миланский клуб в конце сезона. Руководство «нерадзурри» предложило хорвату продлить контракт, однако Брозович не спешит с принятием решения и намерен взвесить все за и против в ближайшие недели.

Текущее соглашение Марцело Брозовича с «Интером» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Брозович принял участие в шестнадцати матчах за «нерадзурри», в которых забил один мяч в ворота «Шерифа» и отдал одну результативную передачу.

Брозович перешел в «Интер» 1 июля 2016 года из загребского «Динамо» за 5 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.