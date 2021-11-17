Вашингтон, 17 ноября, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Решение, кто станет новым главой Федеральной резервной системы США, американский президент Джо Байден примет до 25 ноября, сообщил 17 ноября журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Крис Мигер.

Глава Федрезерва США Джером Пауэлл

По словам представителя Белого дома, Байден всё ещё обсуждает кандидатуру будущего главы ФРС со своим окружением. Окончательное решение будет принято до Дня благодарения (25 ноября).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, существует большая вероятность того, что главой ФРС Байден оставит Джерома Пауэлла. Окончательное утверждение произойдёт тогда, когда кандидатуру главы ФРС одобрит американский Сенат.