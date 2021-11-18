18 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Закончилось одно из решающих мероприятий ООН в 2021 году — Климатический саммит в Глазго (СОР26). Планета может вздохнуть относительно спокойно до следующего совещания сторон.

Ангелина Потеряйко, , 07:36 — REGNUM В течение двух недель в столице Шотландии шли переговоры о принятии срочных мер по борьбе с изменением климата. Несмотря на то, что саммит официально завершился 12 ноября 2021 года, итоговое Соглашение СОР26 было с трудом подписано 13 ноября 2021 года. На переговорах не было принято революционных решений, несмотря на титанические усилия ангажированного научного сообщества и алармистские общественные настроения, активно разжигавшиеся накануне саммита.

Основная задача борьбы с изменением климата Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Подводя итоги работы СОР26, можно выделить следующие основные моменты.

Конца «углеродной эпохе» пока не видно

Подписанное сторонами переговоров Соглашение о климате расценивается Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем как компромисс, не позволивший преодолеть «некоторые глубокие противоречия». Эти глубокие противоречия — субсидии на ископаемое топливо, отказ от угля, повышение устойчивости незащищенных сообществ, выполнение обещаний богатых стран выделить $100 млрд для помощи развивающимся странам в их адаптации к изменению климата. Цели по этим направлениям, зафиксированные еще при подписании Парижского соглашения в 2015 году, до сих пор не выполнены и не превратились в детализированные обязательства стран в Глазго.

Антониу Гутерриш United States Mission Geneva

Угольный конфликт не решен, но заморожен

Итоговое Соглашение сторон в том виде, в котором оно было представлено (повторно) 12 ноября 2021 года, не сможет удовлетворить цели Парижского соглашения по ограничению потепления Земли на 1,5 °С по сравнению с доиндустриальными уровнями. Это произошло благодаря представителю индийской стороны — Бхупендеру Ядаву, который предложил изменить формулировку, призывающую к «постепенному отказу от угля и неэффективных субсидий на ископаемое топливо» на «постепенное сокращение использования угля». Эту взвешенную и неоднозначную позицию поддержали Австралия, Россия, США и Китай, — страны с развитой угледобывающей промышленностью.

13 ноября, после того как саммит официально завершился, Китай и Индия предложили еще одно изменение в тексте Соглашения, заявив, что они согласятся только на вариант «поэтапный отказ от угля в прежнем объеме».

Делегаты из ЕС, Мексики, Маршалловых Островов и Лихтенштейна высказали разочарование по поводу этих ослабленных формулировок.

Саммит COP26 в Глазго Unfccc.int

США и Китай будут взаимодействовать по снижению выбросов парниковых газов

Соединенные Штаты и Китай готовы к совместной работе по сокращению выбросов в течение следующего десятилетия. В связи с этим в рамках саммита ООН по климату 10 ноября 2021 года они опубликовали совместное заявление.

США настаивают на том, что Китай должен достичь пика выбросов уже в ближайшее десятилетие, прежде чем обнулить свои выбросы к 2060 году.

Решение о поддержке бедных стран перенесена на СОР27

Бедные и малые островные страны остались недовольны тем, что в итоговом соглашении не были четко обозначены сроки и суммы финансовой поддержки экономически незащищенных государств в их борьбе с изменениями климата. Но они всё еще надеются на то, что в 2022 году их требования удовлетворят.

Ожидается, что на COP27 будет четко определен процесс компенсации уязвимым и бедным стран их потерь, связанных с изменением климата.

Альянс малых островных государств принял текст итогового Соглашения в том виде, в котором он появился в субботу, 13 ноября, но при условии того, что в будущем появится механизм финансирования потерь и ущерба.

Боливия против!

Представитель Боливии на СОР26 Диего Пачеко Баланза заявил, что планы обнуления выбросов парниковых газов непрактичны и являются «большим заблуждением для всего мира».

« Нам необходимо подтолкнуть развитые страны не к достижению чистого нуля к 2050 году, а к достижению реального сокращения выбросов сейчас », — сказал он.

Баланза сказал, что высокая стоимость низкоуглеродной экономики означает, что только развитые страны могут позволить себе жить в них.

Театр марионеток на улицах Глазго

Переговоры сторон сопровождались протестным лицедейством на улицах столицы Шотландии. Климатические активисты из Extinction Rebellion устроили импровизированные похороны саммита в субботу, 13 ноября. Действом руководила подгруппа «Бригада красных повстанцев», которая бродила по улицам Глазго во время саммита с выкрашенными в белый цвет лицами и в малиновых плащах и головных уборах. 13 ноября эта группа возглавила процессию от собора Глазго до местного кладбища и фотографировалась на фоне надгробий. Шотландский волынщик играл шотландские народные мелодии.

За день до этого, 12 ноября, в Глазго был арестован активист Extinction Rebellion, который разгуливал по городу с обнаженной грудью и протестовал перед инвестиционным банком JPMorgan.

В Extinction Rebellion считают, что COP26 прошёл крайне неудачно и не прислушался к отчету Climate Action Tracker, в котором говорится, что краткосрочные цели, поставленные странами на COP26, приведут к повышению глобальной температуры до 2,4°С.

Саммит COP26 в Глазго Unfccc.int

Великобритания и США идут на компромисс

Закрывая саммит СОР26, его президент Алок Шарма заявил, что понимает различные национальные обстоятельства и, соответственно, трудности достижения консенсуса по определенным вопросам. Несмотря на явные противоречия и тяжелые переговоры, он признал текст итогового Соглашения полностью соответствующим Парижскому соглашению и целям COP26.

Посланник США по климату Джон Керри на пленарном заседании подчеркнул положительные результаты переговоров и соглашений, заявив, что делегаты «сделали что-то значимое» и выступили с «мощным заявлением».

Он признал, что у всех стран есть свои приоритеты, и что некоторые на пленарном заседании прямо указали на то, что проект соглашения противоречит их приоритетам.

Он также подчеркнул, что «в мире будут приложены все усилия для удвоения финансирования адаптации к изменению климата».

Итоги саммита по версии Греты Тунберг

Известная шведская климатическая активистка Грета Тунберг подытожила климатический саммит привычными для неё выражениями.

« Бла, бла, бла », — написала она в своём Твиттере.

Собравшись мыслями, она патетически добавила: «Мы никогда не сдадимся, никогда».