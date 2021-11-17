Нью-Йорк, США, , 23:25 — REGNUM Премьеру шестого сезона сериала «Ривердэйл» посмотрели на 45% меньше людей, чем премьеру пятого. Об этом 17 ноября сообщает портал The Wrap.

Цитата из т/с «Ривердэйл». реж Роб Шейденгланц. 2017. США

Издание обратило внимание, что продолжение этого шоу выступило хуже продолжения сериала «Флэш» на основе комиксов DC, аудитория которого сократилась лишь на 24%. Отметим, что главный продюсер сериала Роберто Агирре-Сакаса дал понять, что персонаж «Ривердэйла», смерть которого зрители видели в первом эпизоде шестого сезона, действительно умер, но это событие может не стать чем-то, что нельзя изменить.

Напомним, премьера шестого сезона «Ривердэйла» состоялась 16 ноября 2021 года. В этом сезоне сериал получит кроссовер с шоу «Леденящие душу приключения Сабрины», главную роль в котором исполнила Кирнан Шипка.

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