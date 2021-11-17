Нью-Йорк, США, 17 ноября 2021, 23:25 — REGNUM Премьеру шестого сезона сериала «Ривердэйл» посмотрели на 45% меньше людей, чем премьеру пятого. Об этом 17 ноября сообщает портал The Wrap.
Издание обратило внимание, что продолжение этого шоу выступило хуже продолжения сериала «Флэш» на основе комиксов DC, аудитория которого сократилась лишь на 24%. Отметим, что главный продюсер сериала Роберто Агирре-Сакаса дал понять, что персонаж «Ривердэйла», смерть которого зрители видели в первом эпизоде шестого сезона, действительно умер, но это событие может не стать чем-то, что нельзя изменить.
Напомним, премьера шестого сезона «Ривердэйла» состоялась 16 ноября 2021 года. В этом сезоне сериал получит кроссовер с шоу «Леденящие душу приключения Сабрины», главную роль в котором исполнила Кирнан Шипка.
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