Рим, , 23:21 — REGNUM 25 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет римский «Лацио». «Орлятам» не сможет помочь 31-летний таранный форвард Чиро Иммобиле, который получил травму во время тренировки в расположении национальной сборной Италии.

ФК «Лацио»

В текущем сезоне у Чиро Иммобиле 13 (11+2) очков по системе гол+пас в пятнадцати матчах за римский клуб во всех турнирах.

После четырех сыгранных матчей «Лацио» с одной победой с пятью очками занимает второе место в турнирной таблице группы E. «Локомотив», набрав два очка, идет на последней строчке.

Чиро Иммобиле перешел в «Лацио» 27 июля 2016 года из «Севильи» за 9,45 миллиона евро. Текущее соглашение итальянского форварда с «орлятами» рассчитано до конца сезона 2025/26.