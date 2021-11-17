Вологда, 17 ноября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. В Вологодской области автобус наехал на девятилетнего мальчика, от полученных травм ребенок скончался. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УМВД.

(сс) Andrew Ross Колесо

«Сегодня около 15:01 мск в Тотемском районе Вологодской области на 4-м км дороги Тотьма — Усть-Царева произошло ДТП. По предварительным данным, водитель 1968 года рождения, управляя автобусом МАЗ, допустил наезд на мальчика 2012 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Известно, что автобус двигался по маршруту «Тотьма — Советский». В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Вологодской области в результате ДТП погибла семья из четырех человек.