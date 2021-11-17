Исламабад, , 23:19 — REGNUM Парламент Пакистана проголосовал за поправки к закону о выборах, предложенные советником премьер-министра страны Захир-ун-Дин Бабар Аваном, сообщает 17 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на пакистанскую газету Dаwn.

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Большинством голосов была принята реформа избирательной системы, ключевым элементом которой является разрешение использовать электронные машины для голосования (EVM) на всеобщих выборах.

За поправки проголосовал 221 депутат, против — 203 депутата. При этом были отклонены все поправки оппозиционных партий. После голосования члены оппозиционных фракций покинули заседание в знак протеста.

Оппозиция обвинила правительство в подготовке фальсификации выборов и назвала электронные машины для голосования «злом и пороком».

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