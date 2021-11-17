Сидней, Австралия, , 23:17 — REGNUM Австралийский музыкант и продюсерУоррен Эллис в интервью порталу Stereogum рассказал, что работа над альбомом «Ghosteen» группы Nick Cave & The Bad Seeds, вышедший в 2019 году, заставил его думать, что это «конец» его сотрудничества с Ником Кейвом. В новом интервью порталу Stereogum соавтор Ника Кейва Уоррен Эллис рассказал о том, каково было работать над альбомами «Push The Sky Away», «Skeleton Tree» и «Ghosteen», как он встретил IDLES и многое другое, и показал, что в какой-то момент во время сеансов записи «Ghosteen» он подумал, что он может больше не сотрудничать с Кейвом.

Музыка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Про «Ghosteen» Эллис сказал: «Ghosteen» был каким-то голым экспериментом и это меня напугало, я подумал, что это конец нашего сотрудничества с Кейвом. Я всегда думал: «Однажды мы сделаем что-то действительно великое». Но в один момент я могу стать очень суеверным по отношению к некоторым вещам и просто убежать от этого. Когда мы записывали эту пластинку, я в глубине души подумал: «Не думаю, что когда-нибудь смогу снова участвовать в чем-то таком великом». В тот момент мне казалось, что это «великое» произошло, но на самом деле было некоторым облегчением после «Ghosteen» вернуться в студию и работать над саундтреком к фильму «Блондинка». Я понял для себя, что речь идет о том, чтобы прийти, поработать и посмотреть, что произойдет, не навешивать лишних предубеждений».

Музыкант также оценил новый альбом Ланы Дель Рей Chemtrails Over The Country Club, назвав его «половиной нового альбома Канье».