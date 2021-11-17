Лондон, 17 ноября, 2021, 23:13 — ИА Регнум. 16 ноября были сыграны последние матчи группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 по футболу. По итогам групповой стадии лучшим бомбардиром с двенадцатью забитыми мячами стал форвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн. На втором месте с тем же количеством голов расположился Мемфис Депай, так как ему потребовалось на два матча больше (10 против 8).

Кирилл Венедиктов Харри Кейн

В текущем сезоне Харри Кейн принял участие в шестнадцати матчах «шпор» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

В летнее трансферное окно не состоялся трансфер Кейна в «Манчестер Сити». «Горожане» предлагали «Тоттенхэму» 150 миллионов евро, однако руководство лондонского клуба ответило отказом. Вместо Кейна «Манчестер Сити» подписал Джека Грилиша из «Астон Виллы».