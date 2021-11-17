Вашингтон, 17 ноября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Студия Mojang назвала дату релиза дополнения Caves & Cliffs Update: Part 2 («Пещеры и скалы: Часть II») к популярной «песочнице» Minecraft. Информация была опубликована 18 ноября на сайте проекта.

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Вторую часть «Пещер и скал» поклонники Minecraft смогут скачать 30 ноября 2021 года. Разработчики напомнили, что это дополнение внесёт в игру существенные изменения, в частности, оно добавит в неё новый генератор мира, высокие горы, более сложные системы пещер, а также богатые рудные жилы.

Напомним, первую часть «Пещер и скал» Mojang выпустила 8 июня 2021 года. Вторая часть для версии Minecraft Bedrock Edition выйдет на ПК и консолях Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android. Версия Java Edition предназначена для ПК, macOS и Linux.