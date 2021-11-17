Бишкек, 17 ноября, 2021, 23:08 — ИА Регнум. Четверть населения Киргизии или около 1,6 млн человек живут менее чем на 96 сомов (82 рубля) в день. Об этом говорится в отчете представительства Всемирной продовольственной программы ООН в республике.

Киргизский сом

Еще треть населения страны или около 2,2 млн киргизстанцев могут позволить себе тратить на жизнь лишь по 96 сомов в сутки.

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Несмотря на то, что эта же часть населения тратит свыше 60% своего дохода на еду, этого недостаточно для обеспечения их необходимым количеством питательных веществ и килокалорий, подчёркивают специалисты.

Также стало известно о том, что около 614 тысяч жителей Киргизии до сих пор не оказались за чертой бедности только благодаря денежным переводам от родственников, находящихся за рубежом в качестве трудовых мигрантов.

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