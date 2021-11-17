Манчестер, Великобритания, , 23:07 — REGNUM Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Рио Фердинанд считает, что на данный момент главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик Тен Хаг является идеальным кандидатом на пост главного тренера «манкунианцев». Ранее Фердинанд выражал мнение, что норвежскому специалисту Оле Гуннару Сульшеру необходимо покинуть свой пост.

Уле-Гуннар Сульшер Tor Atle Kleven

На данный момент «Манчестер Юнайтед», одержав лишь пять побед и набрав семнадцать очков после 11-ти туров Английской Премьер-лиги 2021/22, идет на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что руководство «красных дьяволов» пока не намерено отправлять в отставку Сульшера и готово дать норвежскому специалисту время на исправление ситуации.