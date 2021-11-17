Сыктывкар, 17 ноября 2021, 23:05 — REGNUM В Коми снижается количество госпитализированных ковид-пациентов, но в реанимационных отделениях места заняты плотно, заявил в своем видеообращении глава республики Владимир Уйба.
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По его словам, в медучреждениях развернуто 2 712 ковидных коек, 1777 из них заняты. Днем ранее в числе госпитализированных были 1970 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми с ковидом госпитализировали шесть человек, прошедших вакцинацию.