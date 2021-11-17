Рим, 17 ноября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Премьер-министрs Италии и Албании Луиджи ди Майо и Эди Рама 17 ноября провели совместную пресс-конференцию по завершении заседания Совместной экономической комиссии двух стран.

Www.luigidimaio.it Луиджи Ди Майо

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, итальянский премьер-министр заявил о поддержке евроинтеграции Албании и назвал возможное одобрение ЕС проведения первой межправительственной конференции в рамках переговоров о вступлении Албании в ЕС признаком надежности Европейского союза.

Стороны оговорили план действий во всех сферах экономического и экологического сотрудничества, причем ди Майо отметил, что Италия уже проникла на албанский рынок экологических технологий.