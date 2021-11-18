Москва, 18 ноября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В пресс-центре ИА REGNUM 23 ноября в 16:00 состоится презентация сборника статей «Косово, Сербия и Россия», опубликованного издательством REGNUM осенью 2021 года.

«Косово, Сербия и Россия»

«Косово, Сербия и Россия»

В издание вошли статьи сербских и российских авторов — историков, политологов, общественных деятелей, опубликованные в разное время на портале информационного агентства REGNUM, затрагивающие тему Косово и Метохии. Отречётся ли сербское руководство от Косово, какие последствия такой шаг будет иметь для Сербии и ее положения на Балканах, затронет ли признание независимости Косово Белградом российские внешнеполитические интересы в этом регионе, как в таком случае поступит Москва — вот лишь некоторые вопросы, на которые стремятся дать ответ авторы сборника.

Приглашаем всех, кому интересна балканская политика, посетить презентацию сборника «Косово, Сербия и Россия». Зрители получат возможность задать авторам издания свои вопросы.

Начало мероприятия в 16:00. Всех желающих просим зарегистрироваться заранее по почте press-center@regnum.ru или по телефону +7 (495) 645-80-75

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).