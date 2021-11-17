Бишкек, , 23:04 — REGNUM Уже через две-три недели в Киргизии произойдёт резкое увеличение цен на автомобильное топливо, поскольку даже крупные поставщики больше не смогут их сдерживать. Об этом заявил президент Ассоциации нефтетрейдеров республики Канатбек Эшатов в эфире радио «Sputnik Кыргызстан» сегодня, 17 ноября.

Бензин Reference.com

По его словам, к тому времени бензин подорожает приблизительно на 8 сомов (6,9 рубля), а дизельное топливо, нехватку которого киргизстанцы испытывают уже сейчас, вырастет в цене сразу на 12,5 сома (10,7 рубля).

Глава объединения отметил, что это происходит из-за общемирового роста цен на нефтепродукты, и по причине того, что местные нефтетрейдеры не могут импортировать большие объемы ГСМ, а потому контролировать рост цен на топливо становится всё тяжелее.

«В начале года мы покупали дизельное топливо по $340 (24,7 тысячи рублей) за тонну, а сейчас — по $800 (58,2 тысячи рублей). А бензин за это время подорожал с $300 до $790 (с 21,8 тысячи до 57,5 тысячи рублей) за тонну», — резюмировал Эшатов.

Читайте также: Сжиженный газ может помочь Киргизии выйти из топливного кризиса — мнение