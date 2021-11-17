Бишкек, 17 ноября, 2021, 23:02 — ИА Регнум. В столице Киргизии сегодня, 17 ноября, днём выпал снег с обильным количеством вкраплений бурого цвета.

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Грязный снегопад сильно удивил горожан. В соцсетях они высказывают предположения, что это явление связано с ужасной экологической обстановкой в мегаполисе.

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По мнению бишкекчан, это выпал в виде осадков смог, почти постоянно висящий над киргизской столицей в осенне-зимний период в течение последних нескольких лет.

Однако синоптики считают, что истинной причиной тому могла стать пыльная буря, которая возникла в соседнем Узбекистане 8 ноября — частицы песка и пыли могли долететь до Бишкека и выпасть вместе со снегом.

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