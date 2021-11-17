Флоренция, Италия, , 22:59 — REGNUM 30-летний российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе и пропустит ближайший матч 13-го тура итальянской Серии А 2021/22 с «Миланом», который пройдет 20 ноября во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».

В текущем сезоне Александр Кокорин сыграл лишь в трех матчах за «фиалок», проведя на поле суммарно лишь 27 минут.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» рассмотрит возможность досрочно расторгнуть контракт с Кокориным, так как попытки продажи футболиста зимой не увенчаются успехом из-за отсутствия спроса на нападающего со стороны других клубов.