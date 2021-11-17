Сыктывкар, 17 ноября 2021, 22:54 — REGNUM В Коми из 369 человек, у которых за последние сутки был выявлен коронавирус, вакцинацию прошли 35, шесть из них были госпитализированы. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.
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По данным главы Коми, за сутки жертвами ковида стали шесть человек. Вакцинацию от инфекции они не проходили.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Уйба сдал антиковидную плазму крови.