Сыктывкар, , 22:54 — REGNUM В Коми из 369 человек, у которых за последние сутки был выявлен коронавирус, вакцинацию прошли 35, шесть из них были госпитализированы. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По данным главы Коми, за сутки жертвами ковида стали шесть человек. Вакцинацию от инфекции они не проходили.

«Процент вакцинированных среди умерших стремится к нулю. И если умерший вакцинированный, то это, как правило, очень почтенный возраст или большое количество заболеваний, которое, к сожалению, сводят на нет усилия врачей и даже вакцинирование», — отметил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Уйба сдал антиковидную плазму крови.