Нейпьидо, 17 ноября, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Специальный посланник КНР направлен в Мьянму из-за продолжающегося там конфликта, сообщает 17 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным МИД Китая, специальный посланник Пекина по делам Азии Сунь Госян прибыл 15 ноября в Нейпьидо. Он уже провел ряд встреч, в том числе с лидером нынешнего режима, генералом Мин Аунг Хлаингом, министром иностранных дел Мьянмы Вунной Маунг Лвин и министром Союза генералом Яр Пяэ.

Китайские СМИ отмечают, что это вторая поездка Сун Госяна в Мьянму с 1 февраля, когда к власти в стране пришли военные. Переворот вызвал массовые протесты, и теперь военные сталкиваются с вооруженным сопротивлением.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Китай поддерживает все стороны конфликта в Мьянме, стремящиеся к политическому урегулированию через диалог.

На данный момент неизвестно, встречался ли китайский спецпосланник со свергнутым лидером Мьянмы Су Чжи.

Напомним, ранее военное руководство Мьянмы отклонило просьбу Сун Госяна посетить Су Чжи, находящуюся под стражей после февральского переворота.