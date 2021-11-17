Скопье, 17 ноября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Министр транспорта и путей сообщения Северной Македонии Благоя Бочварски 17 ноября заявил, что строительство железной дороги между Северной Македонией и Болгарией начнется в 2022 году.

Северная железная дорога Паровоз на детской железной дороге в Ярославле

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, процедура распределения тендеров вступила в завершающую фазу. За право построить две секции железной дороги конкурируют восемь компаний. Ожидается, что соглашения с подрядчиками будут подписаны в январе 2022 года. На строительство уйдет €200 млн.

Напомним, железная дорога между Северной Македонией и Болгарией станет завершающим звеном восьмого панъевропейского коридора.