Вашингтон, , 22:50 — REGNUM Джейсон Стейтем выложил в сеть ролик, в котором показан процесс создания некоторых экшн-сцен боевика «Неудержимые 4». Об этом 18 ноября сообщает портал Screen Rant.

Джейсон Стейтем Скриншот с YouTube

В первой части видео показано, как команда проекта работает над созданием сцены, действие в которой будет происходить на каком-то корабле. Передвигаться по нему персонаж Стейтема будет на мотоцикле. В ролике также показаны другие моменты работы на фильмом.

https://www.instagram.com/p/CWVnse9FoGv/

Напомним, в октябре 2021 года Сильвестр Сталлоне выложил в сеть первую фотографию со съёмок новой части «Неудержимых», на которой он запечатлён вместе со Стейтемом. В проекте также принимают участие Дольф Лундгрен, Меган Фокс, Энди Гарсиа, Тони Джа и рэпер 50 Cent (Кёртис Джексон). Премьера картины запланирована на 4 августа 2022 года.

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