Берлин, , 22:49 — REGNUM На переговорах с польским премьер-министром Матеушем Моравецким по теме миграционного кризиса и.о. канцлера Германии Ангела Меркель выразила одобрение позиции Варшавы, говорится в опубликованном 17 ноября заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Матеуш Моравецкий и Ангела Меркель Bundeskanzlerin.de

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В этой беседе Меркель и Моравецкий решили, что будут действовать по вопросу миграции согласованно. Как сказал Зайберт, «канцлер указала на полную солидарность с Польшей».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по теме мигрантов на границе Белоруссии Меркель также провела сегодня, 17 ноября, переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко. Как сказали по итогам беседы в Минске, Лукашенко и Меркель решили, как дальше поступать для выхода из кризиса с мигрантами.

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