Севилья, Испания, , 22:45 — REGNUM 17 ноября президент «Севильи» Хосе Кастро прокомментировал ситуацию вокруг 23-летнего центрального защитника сборной Франции Жюля Кунде: «Мы готовимся расстаться с Кунде и рассмотрим предложения по трансферу футболиста, которые поступят в зимнее трансферное окно», — цитирует Кастро испанская газета Mundo Deportivo.

Жюль Кунде Adrien33000

Летом «Севилья» отклонила предложение «Челси» по покупке Кунде в размере 50 миллионов евро.

Жюль Кунде перешел в «Севилью» 3 июля 2019 года из «Бордо» за 25 миллионов евро. Текущая трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро. Соглашение французского защитника с испанским клубом рассчитано до середины 2024 года.

В текущем сезоне Жюль Кунде сыграл в тринадцати матчах за «Севилью» во всех турнирах, в которых не получил ни единой желтой или красной карточки.