Барселона, Испания, , 22:38 — REGNUM 17 ноября директор Матеу Алемани сообщил, что на данный момент каталонская «Барселона» не может рассчитывать на усиление состава в зимнее трансферное окно, если не продаст ряд игроков: «Сегодня у нас нет возможности подписывать игроков зимой. Но мы работаем над этим», — цитирует Алемани журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга в зимнее трансферное окно, чтобы направить вырученные средства на улучшение финансовой ситуации в клубе. Transfermarkt оценивает 24-летнего де Йонга в 90 миллионов евро.

15 ноября «Барселона» объявила о возвращении в систему клуба 38-летнего бразильского атакующего защитника Дани Алвеса, который последние два с половиной месяца находился в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Сан-Паулу».