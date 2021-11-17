Ванкувер, Канада, , 22:35 — REGNUM Студия Relic Entertainment опубликовала дорожную карту дальнейшего развития стратегии в реальном времени Age of Empires IV. Публикацию разработчики разместили 17 ноября в блоге проекта на сайте Xbox.

Age of Empires IV Ageofempires.com

Авторы игры дали понять, что существенные и интересные обновления она получит уже в 2022 году. Например, рейтинговые сезоны начнутся в начале года, они будут длиться 12 недель. Первые инструменты для создания модификаций к игре Relic представит весной 2022-го в рамках обновления Spring 2022 Update. Отметим, что в этой дорожной карте разработчики не представили каких либо загружаемых дополнений (DLC) или расширений.

Напомним, релиз Age of Empires IV состоялся 28октября 2021 года. Это четвёртая игра популярной серии, которая появилась в 1997 году, после того, как оригинальную стратегию Age of Empires выпустила студия Ensemble (в качестве издателя выступила Microsoft Game Studios).

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