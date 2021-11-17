Нижний Новгород, 17 ноября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Недовольство по поводу качества автомобильных дорог в Нижегородской области выражают 66% жителей региона. Таковы результаты опроса 1 187 нижегородцев, проведенного специалистами «Hh.ru».

Флаг Нижегородской области

Большинство респондентов оценивают нижегородские автотрассы «на троечку» — таковых набрался 41%. Два балла местным дорогам готовы присудить 20% опрошенных, а один балл — ещё 5%.

Также опрос показал, что 26% местных жителей согласны поставить дорогам Нижегородской области твёрдую «четвёрку» и лишь 7% считают, что они заслуживают пять баллов.