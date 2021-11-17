Гомель, Белоруссия, 17 ноября, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Выступая 17 октября на раскопках массового захоронения расстрелянных в годы Великой Отечественной войны жителей Гомельского района, генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что «ранее неизвестные места массового уничтожения людей выявляются практически еженедельно, а масштабы геноцида белорусского народа еще предстоит оценить». Об этом сообщает пресс-служба белорусского ведомства.

President.gov.by Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед

Согласно официальному сообщению, Швед также «анонсировал выход расследования на новый уровень» и рассказал о высказанном Александром Лукашенко предложении во время встречи с российским генпрокурором Игорем Красновым — о создании международной следственной группы. Напомним, такое предложение было озвучено 28 октября в Минске.

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«Мы в этом направлении работаем совместно с нашими коллегами из Министерства внутренних дел, Следственного комитета и Генпрокуратуры России… Потому что речь идет о жертвах не только непосредственно из числа жителей БССР, но и других стран, которые входили в Советский Союз, а также других государств, в том числе европейских», — заявил Швед.