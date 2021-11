Лондон, , 22:30 — REGNUM Британская экспериментальная рок-группа Black Country, New Road анонсировала новый мини-альбом под названием «Never Again», который собрал в себя кавера на таких именитых исполнителей, как ABBA и Адель. Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit. Про новый кавер на песню группы ABBA «Mamma Mia» Black Country, New Road сказали: «Mamma Mia» — наша любимая переработка в сборнике. Когда начинаешь ее исполнять, вы понимаете, насколько удивителен каждый кусочек этого пазла. Это одно удовольствие». В мини-альбоме также представлены на кавера на творчество Адель и MGMT.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Февральский дебютный альбом группы «For the first time» вошел в топ-100 альбомов лейбла Rough Trade 2021 года. Вторая студийная работа, которая была анонсирована в октябре, выйдет 4 февраля 2022 года.