Неаполь, Италия, , 22:29 — REGNUM 17 ноября 26-летний фланговый нападающий «Наполи» и национальной сборной Мексики по футболу Ирвинг Лосано заявил, что намерен покинуть неаполитанский клуб, чтобы перейти в более сильный европейский клуб: «По правде говоря, я хочу играть в более сильном клубе. Считаю себя очень конкурентноспособным футболистом с четкими целями. Думаю, это время для следующего шага в моей карьере», — цитирует Лосано телеканал Azteca Deportes.

Ирвинг Лосано Дмитрий Садовников

В текущем сезоне Ирвинг Лосано принял участие в шестнадцати матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Лосано покинул ПСВ и перешел в «Наполи» 23 августа 2019 года. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Лосано в 45 миллионов евро. Соглашение мексиканского нападающего с итальянским клубом рассчитано до конца июня 2024 года.