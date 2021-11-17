Минск, , 22:24 — REGNUM В ходе состоявшегося 17 октября телефонного разговора Александра Лукашенко «с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель» обсуждалась проблема на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

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«Касался разговор, как известно, ситуации на границе Белоруссии со странами Европейского союза. Подробно обсудив проблему беженцев, стороны пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении имеющихся вопросов», — сказано в публикации на сайте президента Белоруссии.

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Там обратили внимание на договорённость руководителя постсоветской республики с германскими лидером «о том, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем. В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию».

Меркель довела до Лукашенко просьбу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об обязательном участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов. В публикации отмечено, что такие неназванные организации «уже активно сотрудничают с белорусской стороной».

«Договорились Александр Лукашенко и Ангела Меркель и о контактах впредь», — сказано в официальном сообщении.

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