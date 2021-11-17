Багдад, 17 ноября 2021, 22:21 — REGNUM Из пребывающих в Белоруссии граждан Ирака добровольно пожелали вернуться на родину 325 человек. Об этом 17 ноября заявил журналистам представитель иракского министерства иностранных дел Ахмед ас-Сахаф.
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По его словам, речь идёт о тех иракцах, которые ранее предпринимали попытки через Белоруссию попасть в Евросоюз. Иракский дипломат сообщил, что эвакуация запланирована авиарейсом из Минска.
Чиновник сообщил также, что официальный Багдад решает процедурные вопросы в тесной координации с коллегами из МИД Белоруссии. Официальный Минск не комментирует схему эвакуации иракцев из Белоруссии.
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