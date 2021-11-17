Лион, Франция, , 22:20 — REGNUM Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано подтвердил информацию, что «Лион» планирует подписать 26-летнего форварда санкт-петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно: «Азмун — игрок, который нам очень нравится. Он подходит под нашу систему игры. Мы не знаем, сможем ли мы оформить его трансфер, но мы, конечно, постараемся сделать все возможное».

Сердар Азмун Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» готов предложить «Зениту» 2−3 миллиона евро, чтобы Азмун стал футболистом турецкого клуба уже в январе.

Также на Амзуна, помимо «Фенербахче» и «Лиона», претендует леверкузенский «Байер-04».

В двенадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 Азмун стал автором семи забитых мячей и одной результативной передачи.