Лион, Франция, 17 ноября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано подтвердил информацию, что «Лион» планирует подписать 26-летнего форварда санкт-петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно: «Азмун — игрок, который нам очень нравится. Он подходит под нашу систему игры. Мы не знаем, сможем ли мы оформить его трансфер, но мы, конечно, постараемся сделать все возможное».

Андрей Пронин ИА REGNUM Сердар Азмун

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» готов предложить «Зениту» 2−3 миллиона евро, чтобы Азмун стал футболистом турецкого клуба уже в январе.

Также на Амзуна, помимо «Фенербахче» и «Лиона», претендует леверкузенский «Байер-04».

В двенадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 Азмун стал автором семи забитых мячей и одной результативной передачи.