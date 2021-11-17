Кадис, Испания, , 22:16 — REGNUM Работники металлургических предприятий испанского города Кадис решили продолжать забастовку, несмотря на произошедшие столкновения с полицией, сообщает 17 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на AP.

Забастовка Цитата из к/ф «Соль Земли». реж Герберт Дж. Биберман. 1953. США

По информации агентства, забастовщики перекрыли дороги, ведущие в город. При этом произошло несколько столкновений бастующих с полицией, которая применила против них резиновые пули. Двое полицейских в этих столкновениях получили травмы.

Рабочие Одним из главных требований забастовщиков является повышение оплаты их труда.

«Ситуация в тупике. Нет никаких телефонных звонков, никакой ситуации, которая бы привела нас к открытым переговорам», — сообщил журналистам региональный руководитель промышленного отдела одного из крупнейших в Испании профсоюза «Федерация работников отраслей гражданского обслуживания» Хуан Линарес.

В то же время Надя Кальвиньо, вице-премьер и министр экономики Испании, призвала к прекращению насилия, чтобы можно было приступить к обсуждению соглашения.

«Мы полностью уважаем требования работников и свободу демонстраций и выражения взглядов, но нельзя применять насилие во время переговоров по заключению коллективного или трудового договора», — заявила Кальвиньо.

Напомним, в Испании уровень инфляции достиг максимальных за последние годы значений из-за роста цен на электроэнергию. Только в октябре инфляция превысила 5%.

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