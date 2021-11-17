Нью-Йорк, США, , 22:13 — REGNUM Netflix выложил в сеть трейлер третьей части фэнтезийного сериала «Аркейн» на основе вселенной игры League of Legends (LoL). Ролик был опубликован 17 ноября на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

«Аркейн» Скриншот с YouTube

Новые эпизоды шоу поклонники LoL смогут увидеть 20 ноября 2021 года. Его сюжет рассказывает истории некоторых героев игры, в частности, Ви, Джейса Талиса и Джинкс.

Напомним, премьера «Аркейна» состоялась на сайте Netflix 6 ноября 2021 года. Многие поклонники вселенной пришли в восторг от этого шоу, на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes проект получил оценку 100% от критиков и 98% от рядовых пользователей, что происходит нечасто.

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