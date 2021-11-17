Манчестер, Великобритания, 17 ноября, 2021, 22:04 — ИА Регнум. 17 ноября немецкий журналист Кристиан Фальк в своем Twtitter-аккаунте сообщил, что бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался от приглашения «Манчестер Юнайтед» на пост главного тренера основной команды. Сообщается, что француз пока не готов к работе в Английской Премьер-лиге.

Tasnim News Agency Зинедин Зидан

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан планирует попробовать свои силы в качестве главного тренера национальной сборной. Приоритетным вариантом для Зидана является сборная Франции, которую на данный момент возглавляет Дидье Дешам.

На данный момент «Манчестер Юнайтед», набрав семнадцать очков после одиннадцати туров, идет на шестой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. В двенадцатом туре «манкунианцам» предстоит сыграть с «Уотфордом».