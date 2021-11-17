Варшава, 17 ноября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Телефонный разговор и.о. канцлера ФРГАнгелы Меркель с президентом БелоруссииАлександром Лукашенко лишил её доверия, поскольку этим разговором Меркель признала Лукашенко законным президентом Белоруссии. Об этом заявил член комитета бундестага по иностранным делам, заместитель председателя комитета по обороне, кандидат в сопредседатели партии «Зелёных» Омид Нирипур.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Разговаривая с Лукашенко, Меркель признала его законным президентом Белоруссии», — цитирует депутата «Польское радио».

По словам Нирипура, относительно миграционного кризиса на польско-белорусской границе у Европейского совета действуют чёткие правила. «Канцлер Меркель еще раз доказала, что может их в любой момент сломать. Это фатальное действие», — говорит он.

«Нарушением европейской солидарности» назвал разговор Меркель с Лукашенко вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) Польши Ричард Терлецкий.

«То, что сделала Меркель, очень неприятно. Таким образом, была нарушена европейская солидарность», — сказал он в среду, 17 ноября, в эфире «Радио плюс».

«Лукашенко достиг одной из, наверное, своих основных целей — он стал участником переговоров и, следовательно, был принят в качестве главы белорусского государства», — сказал Терлецкий. Однако, как заявил он, «не стоит особенно удивляться тому, что крупнейшие государства Европейского союза преследуют свои индивидуальные государственные цели».

«Мы не знаем истинных намерений другой стороны. Мы не знаем, продолжится ли та эскалация, которая была очевидна в последние два-три дня, последуют ли вслед за метанием так называемых шумовых гранат или гранат со слезоточивым газом, которыми пользовались мигранты, каких-то дальнейшие шаги», — заявил вице-спикер Сейма.

По словам Терлецкого, ситуации, вызывающие у участвующих в них людей огромный стресс, могут привести к непредсказуемым результатам. «Мы все еще находимся в очень опасном положении», — говорит он.