Москва, 17 ноября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. С осуждением теракта в Буркина-Фасо, который унёс жизни 32 человек, в том числе четырёх мирных жителей, выступил МИД РФ в опубликованном 17 ноября заявлении.

Сергей Строителев ИА REGNUM Беженец из Буркина-Фасо на берегу Ионического моря

Указав на то, что теракт 14 ноября 2021 г. на севере страны стал наиболее масштабной акцией против сотрудников буркинийских силовых структур с 2017 г., российское внешнеполитическое ведомство заявило:

«Решительно осуждаем это кровавое преступление. Выражаем слова глубокого сочувствия родным и близким погибших».

Москва заявляет также, что выступает в поддержку усилий Уагауду по борьбе с террористической угрозой, обеспечению безопасности на всей территории Буркина-Фасо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Буркина-Фасо в связи с гибелью людей в результате нападения боевиков объявлен трёхдневный траур.