София, 17 ноября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Очередность выступлений на телеканалах и в радиоэфире установлена Центральной избирательной комиссией Болгарии для кандидатов в президенты и вице-президенты страны, сообщает 17 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Первой в этой очереди будет выступать пара Анастас Герджиков — Невяна Митева.

Вторыми получит доступ к СМИ пара Румен Радев — Илиана Йотова.

Напомним, после того как Центральная избирательная комиссия окончательно подвела итоги голосования на выборах президента и вице-президента, был назначен второй тур выборов, так как голосованием 14 ноября ни президента, ни вице-президента Республики Болгария выбрать не удалось.

В голосовании не стали принимать участие более 50% избирателей, и ни один из кандидатов не смог набрать необходимого числа голосов.

Председатель ЦИК Камелия Нейкова объявила имена кандидатов, которые прошли во второй тур.

«Румен Георгиев Радев и Илиана Малинова Йотова, выдвинутые инициативным комитетом, получили 1 322 385 фактических голосов, а Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева, также выдвинутые инициативным комитетом, получили 610 862 фактических голоса. Новые выборы президента и вице-президента республики состоятся 21 ноября», — сообщила Нейкова.